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Yerel Ölümden döndüler! Aracın çarptığı anne ve bebek yola savruldu
Yerel

Ölümden döndüler! Aracın çarptığı anne ve bebek yola savruldu

Trabzon’un Yomra ilçesinde bir aracın çarparak yola savurduğu anne ve 1 yaşındaki bebeği ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 16:55:00 - 2022-06-10 16:56:12

Trabzon’un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve kucağındaki bebeği ölümden döndü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon’un Yomra ilçe merkezinde Adem T.’nin kullandığı 61 AEZ 042 plakalı hafif ticari araç, kucağındaki bebeği ile yolun karşısına geçmeye çalışan Pınar Altınkaya’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne ve 1 yaşındaki oğlu Alparslan Altınkaya yaralandı. Yaralanan anne ve bebeği, ambulansla sevk edildikleri Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, anne Pınar Altınkaya tedavisinin ardından taburcu edildi.

Anne ve bebeğin sağlık durumları iyi

Hastanede tedavisine devam edilen 1 yaşındaki Alparslan’ın yanında refakatçi olan halası Şaduman Avcı kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yomra Sağlık Ocağında yeğenimin aşısını vurdurduktan sonra eve gitmek için yaya geçidinde bekliyorlarmış. Motosikletli biri ona geç demiş. O da onun demesiyle karşıya geçmiş. Geçmesiyle birlikte araç onlara vurmuş. Annenin ve bebeğin durumları iyi. Annesi de ondan sonrasını hatırlamıyor" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili inceleme devam ederken, kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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