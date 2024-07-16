Ölümcül hastalık bulaştırıyorlar: Siz siz olun sakın bu balıkları yemeyin!

Balık yemeyi seviyorsanız uzmanların bazı uyarılarını dikkate almanızda fayda var. Zira özellikle nehir gibi tatlı su balıkları bazı parazitler sebebiyle hastalanabiliyor. Bu hastalıklar ise balık eğer doğru pişirilip saklanmaıyorsa insanlara bulaşıyor. Alanında uzman kişilerin insanlara çok önemli ikazları var.

Yaz aylarında tatil mekanlarının olmazsa olmaz menüsü balıklar tatlı suda bazı tehlikelere davetiye çıkarıyor.

Beslenme Uzmanı Nadezhda Chernyshova da bu konuda insanları uyardı.

Nehir balıklarının dikkatli bir şekilde pişirilmeden kesinlikle yenmemesi gerektiğini kaydeden uzmana göre tehlikenin nedeni rezervuarın temiz olup olmamasından kaynaklanıyor.

NEHİR SUYUNDAKİ PARAZİT BALIĞI HASTA EDİYOR

Yetersiz pişirme karaciğer kurdu adı verilen bir parazitin bulaşma riskini keskin bir şekilde artırıyor.

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Çünkü balıklar bu parazitten tamamen hasta olabiliyor.

Balıklardaki bu parazit insanlara bulaşabiliyor.

Uzmanlar parazitli balık yiyenlerin birçok tehlikeli hastalığa yakalanabileceğini belirtti.

Hayvanlardan insanlara bulaşan ve tedavi edilmediğinde ölüme sebep olabilecek bu hastalık halk arasında "köpek kisti" olarak da biliniyor.

ÇİĞ YEMEYİN, DOĞRU SAKLAYIN

Bu nedenle çiğ yememek ve doğru şekilde saklamak son derece önemli.

Hatta pratisyen hekim Tatyana Taradeeva, yaz aylarında canlı balık yerine dondurulmuş balık satın alınmasını tavsiye etti.

Ona göre doğrudan perakende satış mağazalarında uygunsuz depolama nedeniyle canlı balıklar bozulabiliyor.

BÜYÜK BALIKLAR DAHA RİSKLİ

Veteriner Igor Glamazdin de balık ne kadar büyükse toksik miktarın o kadar yüksek olduğunu ifade etti.

Özellikle levrek, kömür ve turna parazit enfeksiyonlarına karşı daha az hassas oluyor.

TAZE BALIK NASIL ANLAŞILIR?

Öte yandan taze balık hususuna da dikkat etmek gerekiyor.

Balık restoranı şefi Kirill Eselev, balığın tazeliğinin gözlerinden anlaşılabileceğini söyledi.

Taze olanın gözbebeği açık ve şeffaf; bayat olanın ise bulanık ve kanlı oluyor.

KALP VE BÖBREK DOSTU

Kardiyolog Lyudmila Salamatina haftada bir veya iki kez yağlı balık yemeyi tavsiye ediyor.

Ona göre kalbin düzgün çalışması için bu kesinlikle gerekli.

Sağlıklı bir böbrek işleyişine sahip olmak istiyorsanız da beslenmenizden çok fazla tuzu kesmek veya bol su içmek yeterli değil.

Uluslararası bir grup bilim insanına göre balık tüketimi bu noktada büyük önem taşıyor.

Böbrekler üzerinde balık tüketiminin etkisine dair yapılan 19 çalışmaya toplam 25 bin 570 gönüllü katıldı.

Bunlardan 4 bin 944'ünde 11 yıllık takipte kronik böbrek hastalığı gelişti.

OMEGA-3'Ü BALIKLARDAN ALMAK GEREKİYOR

Araştırmacılar kişilerin yeme alışkanlıklarını analiz etti.

Ardından tükettikleri omega-3 yağ asitleri seviyelerine göre gruplara ayırdı.

En fazla omega-3 yağ asidi yiyenlerde böbrek hastalığına yakalanma riskinin ortalama yüzde 8 daha düşük olduğu görüldü.

Omega-3 yağ asitlerini balık ve deniz ürünlerinden tüketenler böbrek hastalıklarına karşı en fazla korunanlardı.

Riskteki azalma yüzde 13'e kadar çıktı.

HANGİ BALIKLARI YEMELİ?

Araştırmacılara göre bu yağ asidi bakımından en zengin balıklar somon, sardalya ve uskumru.

Ayrıca istiridye, midye ve yengeç de bu bakımdan hayli etkili.

Omega 3'ü bitkisel kaynaklardan alanlarda ise aynı etki görülmedi.