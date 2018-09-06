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Ölüm yolunda korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İzmit ilçesi İzmit-Kandıra Yolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, 3 aracı biçti. Kazada tırın çarpması sonucunda kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

06 Eylül 2018 Perşembe 18:31
Ölüm yolunda korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi “Ölüm yolu” olarak bilinen İzmit- Kandıra Yolu Çayırköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Saim K. idaresindeki 54 GC 0589 plakalı çimento yüklü tır, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Yolun karşı şeridine geçen tır, 3 araca çarparak durabildi. Kazada kullanılamaz hale gelen Bayram Bayır (49) yönetimindeki 41 N 0952 plakalı otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü araç içerisinde sıkışarak feci şekilde can verdi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 GGU 38 plakalı otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen 8 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

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OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobil içerisinden çıkartılan Bayram Bayır’ın sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bayram Bayır’ın cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kazada yaralanan ve ismi öğrenilemeyen çocuk ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME

Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, trafiğe kapanan yol tekrar trafiğe açıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 18:31
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