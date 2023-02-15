Ölüm satan müteahhitler tutuklanıyor

İhmaller, usulsüzlükler, binlerce canın yitip gitmesine neden oldu. O yaşamların sönmesine neden olan sorumlular yakalanmaya devam ediyor.



Depremlerin vurduğu 10 ilde binlerce bina yerle bir oldu. Yüzlerce aile, çürük binaların enkazı altında kaldı. Şanlıurfa'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin soruşturma başlatıldı. Tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.



Ardından ikisi müteahhit dört kişi tutuklandı. Zanlılardan beşinin gözaltı süresi uzatıldı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kapsamlı soruşturmaya ilişkin delil toplama ve detaylı incelemeler devam ediyor.

Adana’da da 9 saat arayla olan iki büyük depremde 13 bina yıkıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, ölümlerin ardından soruşturma başlattı. Görevlendirilen 3 savcı, yıkılan binaların kolonlarından örnek aldı.



Zanlılar hakkında ‘olası kastla yaralama ve öldürme’ suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Ardından aralarında yıkılan 11 binanın müteahhitleri, inşaat mühendisleri, statikten sorumlu fenni mesul ve kooperatif yöneticilerin de olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.