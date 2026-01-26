  • İSTANBUL
Yerel Ölüm saçan kardeş kavgası! Banaz'da silahlar konuştu
Yerel

Ölüm saçan kardeş kavgası! Banaz'da silahlar konuştu

Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ölüm saçan kardeş kavgası! Banaz'da silahlar konuştu

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Balcıdamı köyünde, iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma kanlı bitti. Silahların kullanıldığı kavgada kurşunların hedefi olan kardeşlerden biri olay yerinde yaşamını yitirirken, diğeri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Balcıdamı köyünde meydana gelen olayda, iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Fatih Y., ağabeyi Mehmet Y.’yi tabancayla vurarak yaraladı.

Olayın ardından Fatih Y.’nin av tüfeğiyle kendine ateş ederek yaşamına son verdiği öğrenildi. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı Mehmet Y., yakınları tarafından Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

