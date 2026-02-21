Ölüm onu yol kenarında buldu! TIR’dan düşen balyalar adamın üzerine düştü

  • İSTANBUL
İzmir’in Kiraz ilçesinde park halindeki TIR’dan düşen saman balyalarının altında kalan 53 yaşındaki Abdurrahman Avcı yaşamını yitirdi. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

İzmir’in Kiraz ilçesinde park halindeki bir TIR’dan düşen saman balyaları faciaya yol açtı. Olay, dün saat 13.30 sıralarında kırsal Karaburç Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım makineleri bayii işleten Abdurrahman Avcı, yanından geçtiği park halindeki 16 LE 397 plakalı TIR'da düşen iki balya samanın altında kalıp, yaralandı. Evli, 2 çocuk babasının Avcı'nın yardımına koşan çevredekiler, Avcı'yı saman balyalarının altından kurtarmaya çalıştı. Bir yandan da olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TIR şoförü gözaltında

Kiraz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Avcı, kurtarılamadı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, TIR şoförü H.K. gözaltına alındı. Beldeyken kapatılıp kırsal mahalleye dönüştürülen Kaymakçı'nın eski belediye başkanlarından Halil Güler'in damadı olan Avcı'nın ölümü, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

