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Spor

Ölüm kalım maçında müthiş dönüş! Çaykur Rizespor alt tarafı karıştırdı

Süper Lig'in 31. haftasında Ç.Rizespor, evinde Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek ligde kalma yolunda umutlarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 21:53:00 -
Ölüm kalım maçında müthiş dönüş! Çaykur Rizespor alt tarafı karıştırdı

Süper Lig'in 31. haftasında Ç.Rizespor 86. dakikada 2-1 geriye düştüğü maçta Kayserispor'u uzatmalarda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti.

Süper Lig'de 31. hafta maçında kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ikinci yarısında 10 kişi kalan Hes Kablo Kayserispor, 2-1 öne geçti ama Çaykur Rizespor son anlarda bulduğu iki golle maçı 3-2 kazandı.

Çaykur Rizespor'un gollerini 11. dakikada Braian Samudio, 90+2. dakikada Denys Garmash ve 90+4. dakikada Ivanildo Fernandes kaydetti. Hes Kablo Kayserispor'un gollerini 32. dakikada frikikten Diego Angelo ve 86. dakikada penaltıdan Artem Kravets attı.

Konuk ekip Hes Kablo Kayserispor'da Gustavo Campanharo 75. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor puanını 31'e yükseltti. Hes Kablo Kayserispor da 31 puanda kaldı.

Süper Lig'de 13 Temmuz Pazartesi günü Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Hes Kablo Kayserispor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

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