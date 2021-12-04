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Yerel Ölüm halısahada yakaladı! Kameralara böyle yakalandı
Yerel

Ölüm halısahada yakaladı! Kameralara böyle yakalandı

Antalya'da halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken bir anda yere yığılan 37 yaşındaki adam, hastanede kurtarılamadı. Arkadaşları ve halı saha görevlilerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Akif Göktaş’ın daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle birkaç kez hastaneye gittiği belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 14:30:00 -

Edinilen bilgiye göre, Şelale Mahallesinde ailesiyle birlikte ikamet etmekte olan ve güvenlik kamerası sektöründe çalışan 37 yaşındaki Akif Göktaş, arkadaşlarıyla birlikte halı sahaya top oynamaya gitti. Maçın başlamasından kısa bir süre sonra Göktaş, bir anda olduğu yere yığılıp kaldı.

Arkadaşları yardımına koştu ama!

Göktaş’ın yere düştüğünü gören arkadaşları ve halı saha görevlileri hemen yardımına koştu. Göktaş, kısa sürede halı sahanın yakınında bulunan bir özel hastaneye kaldırılmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akif Göktaş’ın cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

O dakikalar halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı

Olay anı, halı sahanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, maçın devam ettiği sırada gelen bir topa kafa vurmak isteyen Akif Göktaş'ın, topun üzerinden geçmesinin ardından bir anda yere yığıldığı, sadece 1-2 saniye öncesinde ceza sahasının önünde eliyle kalbini yokladığı gözleniyor.

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