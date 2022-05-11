Ölüm bir anlık! Arızalı şarj aleti sebebi oldu
Mersin Erdemli ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Abdullah Baysal, arızalı şarj aletini prize takmak isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Erdemli ilçesi Karaahmetli Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Baysal, arızalı şarj aletiyle cep telefonunu şarj etmek istedi.
Baysal, şarj aletini prize taktığı sırada elektrik akımına kapıldı.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Baysal'ın akıma kapıldığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri Baysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Baysal'ın cenazesi, Erdemli'nin Tabiye Mahallesi'ndeki Alata Mezarlığı'nda defnedildi.