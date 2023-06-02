Ölüm belgesi bile çıkartılmıştı! 33 yıl sonra evine dönen adam bakın nerede çıktı
Hindistan'da 33 yıl önce kaybolan ve öldüğü düşünülen Hanuman Saini, ailesine döndü. Saini, bir tapınakta meditasyon yaptığını söyledi.
Hindistan'da 33 yıl önce kaybolan 75 yaşındaki Hanuman Saini, Rajasthan'ın Alwar şehrinde bulunan evine ve ailesine geri döndü. 1989 yılında Delhi'deki iş yerinden aniden kaybolan Saini'nin ailesi, onun hayatta olabileceği umudunu yitirip 2022'de ölüm belgesi çıkartmıştı.
30 Mayıs'ta evine dönen Saini, ailesinden uzakta geçirdiği 33 yılda Himachal Pradesh'te bulunan Kangra Mata tapınağında meditasyon yaptığını belirtti.
"Umudumuzu kaybetmiştik"
Rajasthan'daki Khairthal'a trenle ulaşan Saini, bir kişi tarafından tanındı ve Alwar'daki evine geri götürüldü. Saini'nin büyük oğlu Ramchandra, "Babamızın hayatta olabileceği konusundaki umudumuzu kaybetmiştik ama geri döndüğü için çok mutluyuz" dedi.