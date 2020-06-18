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Ekonomi

Ölüm aylığı maaşı yükseldi mi? Ölüm aylığı ne kadar zam yapıldı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu. Peki bu zamdan vefat etmiş yakınından maaş alanlar yararlanacak mı? Vefat eden eşinden ya da anne-babasından ölüm aylığı alanların maaşlarına zam yapıldı mı?

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:30:00 - 2020-06-18 10:31:09
Ölüm aylığı maaşı yükseldi mi? Ölüm aylığı ne kadar zam yapıldı mı?

Ölüm aylığı alma şartları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ölüm aylığı almak için en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş, 47 nci maddede yazılı sebeplerle kazaya uğramış, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış, bağlanmış bulunan malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş, durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde bağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için ölen sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığından dolayı prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması veya ödenmesi şarttır.

Çifte maaş alanlara ne kadar ödeme yapılacak?

Vefat eden eşinden ya da anne-babasından ölüm aylığı alanlar, yani çift maaş alanlar, yükseltilen emekli aylığı imkanından ayrı ayrı yararlanabilecek ve hakları oranında emekli aylığı alabilecek. Yeni uygulamaya göre kız çocuklarına ödenen evlenme ödeneği de 1.500 lira üzerinden hesaplanıp ödenecek. Ancak, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar bu düzenlemeden yararlanamayacak, aylıkları bin 500 liraya yükseltilmeyecek.

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