Ölüm aylığı için yeni başvuranlar ikramiye alabilecek mi? Ölüm aylığı yeni bağlananlara ikramiye var mı?

Kime ne kadar bayram ikramiyesi ödenecek? SGK emeklilerinin 6 Mayıs'ta (bugün), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplara yatırılacak. Peki ölüm aylığı için yeni başvuranlar ikramiye alabilecek mi?

Ölüm aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri için nisan ayında başvuranlar da ikramiye alacak. Örneğin, eşi vefat eden kişi, eşinden dolayı ölüm aylığı almak için nisan ayında başvuru yapmışsa, bayram ikramiyesi alacak.

Kimler bayram ikramiyesi alabilecek?

Bayram ikramiyesi kimlere yatırılacak? Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Ölüm aylığı alanlar bayram ikramiyelerini tam alacak mı?

Bayram ikramiyesi hak sahiplerine hisseleri oranında, sürekli iş göremezlik geliri alanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında, yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara kısmi oranda ödenecek. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 550 lira ikramiye ödenecek. Aynı sigortalının yetim çocuğu varsa ve yüzde 25 hisse oranı ile ölüm aylığı alıyorsa, yetim çocuğa da 275 lira bayram ikramiyesi ödenecek. İş göremezlik geliri alanlar ise örneğin, meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 ise, 275 lira bayram ikramiyesi ödenecek.