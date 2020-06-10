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Ekonomi

Ölüm aylığı için kaç gün prim gerekiyor?

Murat Özdamar, emeklilik ve sosyal güvenlikle ilgili konulara ilişkin gelen soruları cevapladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 12:01:00 -
Ölüm aylığı için kaç gün prim gerekiyor?

¥ Soru: Benim babam esnaf iken vefat etti. Bağ-Kur sigortalısıydı ve emekliliğine de 10 sene kalmıştı. Anneme babamdan maaş bağlanır mı? R.Bilal D.

¥ Cevap: Bağ-kur ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalının ödenmiş primlerinin en az 1800 gün olması gerekir. Babanızın emekliliğine 10 yıl kaldığını belirtmişsiniz, bu babanızın 1800 günden fazla priminin bulunduğu anlamına geliyor. Annenizin SGK’ya yazılı olarak emeklilik dilekçesi vermesi veya e-Devlet şifresi ile emekli başvuru formunu doldurması halinde babanızdan dolayı Bağ-Kur dul aylığı bağlanır.

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