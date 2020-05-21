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Ölüm anı an be an kameralara yansıdı

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Sefine Tersanesinde iş esnasında çalışan bir forkliftin altında kalan Barış Çolak (33) hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:14:47 -
Ölüm anı an be an kameralara yansıdı

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Sefine Tersanesinde iş esnasında çalışan bir forkliftin altında kalan Barış Çolak (33) hayatını kaybetti. Kaza anı an be an kameraya yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Yalova’nın Sefine Tersanesi’nde çalışan Barış Çolak çalışan forklifte yardım ediyordu. Bu esnada forklift şoförü de manevralarla taşıdığı yükü aktarmaya çalışıyordu. Ancak forklift şoförü bir anlık dikkatsizlikle yan tarafta duran Barış Çolak’ı fark etmedi ve çarparak üzerinden geçti. Tonlarca ağırlıktaki aracın altında kalan talihsiz genç feci şekilde can verdi. Gencin ölüm anı ise an be an kameralara yansıdı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Barış Çolak’ın cenazesi ise Yalova’da toprağa verildi.

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