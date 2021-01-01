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Dünya Ölüm Adası'na götürürken suçüstü olmuşlardı... İfşa eden muhabir tutuklandı!
Dünya

Ölüm Adası'na götürürken suçüstü olmuşlardı... İfşa eden muhabir tutuklandı!

Bangladeş yönetimi, 'Ölüm Adası' olarak anılan Basan Çar'a gönderilen sığınmacıları görüntüleyen Arakanlı foto muhabirini tutukladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 23:26:00 - 2021-01-01 23:30:49
Ölüm Adası'na götürürken suçüstü olmuşlardı... İfşa eden muhabir tutuklandı!

Bangladeş yönetimi, 'Ölüm Adası' olarak anılan Basan Çar'a gönderilen sığınmacıları görüntüleyen Arakanlı foto muhabirini tutukladı.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Arakanlı foto muhabiri Abul Kalam, 28 Aralık'ta, zorla Ölüm Adası'na gönderilen Arakanlı sığınmacıları fotoğraflarken polis tarafından gözaltına alındı.

İnsan hakları örgütleri, Abul Kalam'ın serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Bangladeş yönetimi çağrıları yanıtsız bıraktı.

Bhasan Char (Basan Çar) ismiyle anılan ada, 2006 yılında alüvyonların yığılması sonucu oluşmuştu. Adanın isminin anlamı ise "Yüzen Ada". Bölgenin güvenliğine ve su baskını risklerine dair endişeler bulunuyor.

Adaya son dönemde çok sayıda barınak inşa edilirken, Bangladeş yönetimi Cox Bazar bölgesinde sığınmacı olarak yaşayan yaklaşık 100 bin Arakanlıyı buraya adaya yerleştirmeyi planlanıyor.

Arakanlı sığınmacılar ise adaya zor kullanılarak gönderildiklerini, gitmek istemeyenlerin işkence gördüğünü belirtiyor.

Bangladeş yönetiminin söz konusu kararı Arakanlı mültecileri izole etme çabası olarak yorumlanırken, Muson yağmurları ve tayfunlar karşısında korunmasız durumdaki adaya Arakanlıların yerleştirilmesi kararı, insan hakları kuruluşları tarafından kınanıyor.

Arakanlı mültecilerin söz konusu adada yaşamak istemediği, Myanmar ordusu ve Budist çetelerin katliamlarından kaçan, travmalarla karşı karşıya kalmış mülteciler için bu adada yaşamaya mahkum bırakılmasının yeni sorunlara yol açacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News

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