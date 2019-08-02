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Ölü yaban hayvanlarını doldurup iş yerinde sergiliyor

Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan avcı ve tahnit sanatçısı Kenan Özdemir yasal yollarla avlanan, yaralanan ve telef olan hayvanların içini doldurarak onları yeniden canlandırıyor.

02 Ağustos 2019 Cuma 09:51
Ölü yaban hayvanlarını doldurup iş yerinde sergiliyor

Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan avcı ve tahnit sanatçısı Kenan Özdemir yasal yollarla avlanan, yaralanan ve telef olan hayvanların içini doldurarak onları yeniden canlandırıyor.


Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan ve kerestecilikle uğraşan Kenan Özdemir tam bir av tutkunu. Av sezonlarında resmî ölçütlerde av yapan Özdemir, avladığı ya da yaralanmış ve telef olmuş hayvanları doğadan alarak içlerini dolduruyor ve bunları iş yerinde sergiliyor. Gördüğü ilgiden çok memnun olan Özdemir, yaklaşık 30 yıldır 1000’den fazla hayvanı doldurduğunu ve bu hayvanların bir kısmının Milli Parklar Müdürlükleri’nde sergilendiğini söyledi.



"İş yerimde ayıdan timsaha kadar yaklaşık 30 hayvan sergiliyorum"


Özellikle sansar, kızıl şahin, Şebinkarahisar keçisi, sülün, ayı, karaca, geyik, yabani kuşlar, gelincik ve su samuru gibi hayvanları dolduran Özdemir “Günümüzde çocuklarımız doğal hayattan uzak. Ben bu sanatla onların bilgi birikimlerinin artmasını istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir yarışma programında üniversite öğrencisi çocuklarımız eşeğin yavrusunun ismini bilemediler. Benim içim buna çok acıdı. Çocuklarımızı daha bilgili olmalarını istiyorum. İlçemizde ve ilimizde bu hayvanları sergilemek istiyorum. Daha çok kişiye ulaşarak hayvanları tanımasını arzuluyorum, bu konuyla ilgili olarak da yetkililerin ilgilenmelerini bekliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:51
  1. sergi
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