Ölü hücreleri yenileyerek yaşlanmayı geciktiriyor: Kan kırımızı rengiyle kadınlara şifa, ünlü markalara rakip oldu

Bazı çaylar ya da bitkiler var ki ne yazık ki ülkemizde yetişmediği için çok fazla tanınmıyor ve bu sebepten kullanım oranları da aynı oranda düşük kalıyor. İşte buna en güzel örneklerden birisi de hibiskus bitkisidir. Hibiskus çayı da çok faydalı ve yararlı bir içecek olmasına rağmen hak ettiği rağbeti görmüyor. Bu yazımızda hibisküs çayının hazırlanış aşamasını ve faydalarını anlatacağız.

Bu yazımızda, hibiskus çayı hakkında merak edilen sorulara cevap veriyoruz. Eminiz ki hibiskus çayı faydalarını öğrendikten sonra hemen aktara gidip alacak ve her gün içmek isteyeceksiniz. Hibiskus çayı, Medine gülü, narçiçeği gibi isimlerle aktarda satılmaktadır. 50 liralık hibiskus çayı almak, size aylarca yeter. Yani, ekonomik ve sağlıklı bir bitki çayıdır.

Hibisküs Çayı Zayıflatır mı?

Demir eksikliği ve kansızlık kilo vermeyi engeller. Hibisküs çayı, bitkisel demir deposudur; Özellikle kansızlık ve demir eksikliği yaşayan kişiler için faydalıdır. En başta bu özelliğiyle kilo vermeyi hızlandırır. C vitamini içeren hibiskus, yağ yakmayı hızlandırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kuvvetli bir vücut, daha çok kalori yakar ve kolayca kilo verir. Aşırı tatlı yemek veya yüksek iştah, kilo almaya sebep olur. Ama hibisküs çayı, kan şekerini dengeleyicidir ve bu sayede tatlı krizlerini önler. Ödem söktürücü, karın şişkinliğini giderici özelliğe sahiptir. Kilo vermeyi hızlandırmanın yollarından biri, ilk önce vücuttan ödemi söktürmektir ve hibisküs çayı size bunun için yardımcı olur.

Hibisküs Çayının Faydaları Nelerdir?

-Hibisküs çayı ölü hücreleri yenileyerek yaşlanmayı geciktiriyor.

-Kafein içermeyen hibisküs çayı, emziren annelerin içmesi için uygundur.

-Sakin bir şekilde kilo vermeye ve sağlığı korumaya yardımcı olur.

-Akciğerleri temizleyici ve sigaranın zararlı etkilerini yok edici özelliğe sahiptir.

-Yüksek tansiyon sorunu olanlar için bitkisel çözümdür, tansiyonu düşürür.

-Tip 2 diyabette yüksek kan basıncını düşürmek için kullanılır.

-Kansere karşı koruyucu özelliklere sahiptir.

-Sindirim sistemini çalıştırıp kabızlığı iyileştirir.

-Vücutta şişkinlik ve ödemi azaltır.

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Hibisküs Çayı Nasıl Yapılır, Ne Kadar İçilir?

Hibisküs çayı hazırlamak için şu adımları takip edin: 1 su bardağı kaynamış sıcak suya, 1 çay kaşığı hibisküs ekleyip 5 dakika bekletin ve afiyetle için. Tadını zenginleştirmek için tarçın, limon kabuğu, portakal kabuğu ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, yağ yakıcı hibiskus şerbeti yaparak daha kolay kilo verebilirsiniz. Hibiskus çayını günde sabah ve akşam olmak üzere 2 fincan içebilirsiniz. Hibiskus çayı aktarda satılır, 5 liralık almanız size aylarca yeter. Bazı markalarda hazır sallama poşet çay olarak bulunabilmektedir.

Hibisküs Çayının Yan Etkileri Neler?

Hibiskus çayı genel olarak güvenli kabul edilirken bazı özel durumlarda kullanılması asla tavsiye edilmemektedir. Hamilelik döneminde kullanılan hibiskus çayının düşüğe yol açtığı durumlar görülmüştür. Emzirme döneminde bulunan kadınlara da önerilmemektedir. Hibiskus çayı veya özü tansiyon ve kolesterol ilaçlarıyla etkileşime geçebilir ve olumsuz etkilere sebep olabilir. Bu yüzden düzenli olarak ilaç kullanan kişilerin hibisküs veya diğer bitkisel çayları kullanmaya başlamadan önce kesin suretle doktora danışması gerekir.