Ölü bulundular! Tamı tamına 18 kişi
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya 20 kilometre uzaklıkta durdurulan bir kamyonda 18 göçmen ölü bulundu.
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya 20 kilometre uzaklıkta durdurulan bir kamyonda 18 göçmen ölü bulundu. Göçmenlerin yasa dışı yollarla taşındığı bildirildi.
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya 20 kilometre uzaklıkta durdurulan bir kamyonda 18 göçmen ölü bulundu. Euronews'te yer alan habere göre; Bulgaristan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre kamyonun tahta yığınlarının altına gizlenmiş yaklaşık 40 göçmeni yasa dışı yollardan taşıdığı bildirildi. 18 göçmenin ölüm nedeninin şu aşamada bilinmediği belirtildi.