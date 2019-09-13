Oltu’da İlköğretim Haftası etkinlikleri

İlköğretim Haftası münasebetiyle Oltu’da bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Oltu Hükümet meydanındakiAtatürk Anıtı’naMilli Eğitim Müdürü ÖmerZengin, tarafından çelenk konulduktan sonra Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra programın düzenleneceği Oltu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Ortaokulusalonuna geçildi.

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, “Bizim gayemiz vatanı darda, ülkesi zorda olduğunda ‘bu bayrağı burçlara kim dikecek’ denildiğinde hep birlikte bir sada ile ben deyip öne atılacak kutlu nesiller yetiştirmektir” dedi.

Ardından öğrenciler tarafından hazırlanan Ayyıldızlı Bayrağım, Halhal ve Tebessüm adlı gösterilerin yanı sıra gerçekleştirilen koro çalışmaları ve okunan şiirler salondakilerden büyük beğeni aldı.

Programa Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Lütfi Sürücü, Oltu Belediye Başkan Vekili Belediye Meclis üyesi Baki Parlak Belediye BaşkanYardımcısı Temel Demir, Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin’in yanı sıraaltı okul müdürü kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.