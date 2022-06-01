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Medya Olmaz olsun böyle şarkıcı! Edepsizlik diz boyu...
Medya

Olmaz olsun böyle şarkıcı! Edepsizlik diz boyu...

Şarkıcı kisvesi altında gençleri zehirlemeye devam eden ahlaksızların konserleri tüm hızıyla sürüyor. Ünlü şarkıcı Teoman'ın İzmir'deki konserinde ilginç anlar yaşandı. Bir seyircinin sahneye ruj ve kondom koyması üzerine Teoman, dudağına ruj sürdü ve kondom şişirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 16:54:00 - 2022-06-01 16:59:18
Olmaz olsun böyle şarkıcı! Edepsizlik diz boyu...

 

Yaptığı sansasyonel hareketlerle gündemden düşmeyen Teoman'ın İzmir'deki konserinde ilginç anlar yaşandı. Bir seyircinin sahneye ruj ve kondom koyması üzerine Teoman, dudağına ruj sürdü ve kondomu şişirdi.

Genellikle magazin programlarında sarhoş görüntüleriyle toplumun önüne çıkan sözde şarkıcı Teoman, İzmir'de konser verdi. Teoman'ın sahnesinde ilginç anlar yaşandı.

Konser sırasında bir kişi sahneye ruj ve kondom bıraktı. Bu harekete şakayla karşılık veren Teoman ise önce ruju sürdü sonra da kondomu şişirdi. Kondomu seyirciye geri atan Teoman'ın o anları sosyal medyayı salladı.

TikTok'ta paylaşılan görüntüler 500 binden fazla kişi tarafından izlendi.

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