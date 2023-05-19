Olmayan oyuyla vekil çıkartan Karamollaoğlu kendini başarılı sayıyor!
14 Mayıs seçiminde olmayan oyuyla 9 milletvekili çıkaran Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2. tur için "zafer" sözü verdi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Olmayan oyuyla CHP listesinden seçime girip, 9 milletvekili çıkartan Karamollaoğlu, kendisini başarılı sayarak, "Dün nasıl umutların bitti zannedildiği bir noktada, şartların getirdiği her türlü zorluklara rağmen başarmışsak; bugün de yine başaracağız!" dedi.
Karamollaoğlu mesajına şöyle devam etti:
19 Mayıs ruhuyla ve de gençlerimizin azmi, heyecanı ve kararlılığıyla Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğimize olan inancım tamdır. Hiç ama hiç endişeniz olmasın; inanıyoruz, kararlıyız ve hep birlikte başaracağız!