Olmayan oyuyla vekil çıkartan Karamollaoğlu kendini başarılı sayıyor!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Olmayan oyuyla CHP listesinden seçime girip, 9 milletvekili çıkartan Karamollaoğlu, kendisini başarılı sayarak, "Dün nasıl umutların bitti zannedildiği bir noktada, şartların getirdiği her türlü zorluklara rağmen başarmışsak; bugün de yine başaracağız!" dedi.

Karamollaoğlu mesajına şöyle devam etti:

19 Mayıs ruhuyla ve de gençlerimizin azmi, heyecanı ve kararlılığıyla Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğimize olan inancım tamdır. Hiç ama hiç endişeniz olmasın; inanıyoruz, kararlıyız ve hep birlikte başaracağız!