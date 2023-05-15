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Siyaset Olmayan oylarıyla Bay Kemal’i tokatladılar! CHP’ye 34 vekillik kazık
Siyaset

Olmayan oylarıyla Bay Kemal’i tokatladılar! CHP’ye 34 vekillik kazık

Yeniakit Publisher
2023-05-15 14:32:00 -

CHP, sırtındaki partilere 34 vekil kazandırdı ama oy oranı olmayan partiler CHP’ye hiçbir şey kazandırmadığı gibi vekil sayısını düşürdü.

14 Mayıs Genel Seçimleri muhalifler için birçok ibretlik derse ev sahipliği yaptı. Özellikle türlü vekillik, bakanlık ve yardımcılık anlaşmalarıyla sadece Erdoğan karşıtlığı çatısı altında bir araya gelen muhalif partilerin aslında tabanda hiçbir karşılığı olmadığı görülmüş oldu.

Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin altılı masada yer almasına rağmen ittifaka hiçbir katkısı olmaması muhalif seçmeni de çıldırttı.

Ayrıca CHP, söz konusu partilere 34 milletvekili hediye etti. Bu partiler CHP’ye hiçbir şey kazandırmadığı gibi milletvekili sayısını düşürdü.

Muhalif basın  söz konusu durumu, “CHP’ye 34 vekillik kazık” diyerek haberleştirdi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, söz konusu gelişmeler de masaya yatırıldı.
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Karahasanoğlu, “Babacan, hani ODTÜ’yü birincilikle bitirmiştin, yurt dışında seni herkes tanıyor ama Erdoğan’ı tanımıyordu, ekonomide 2002-2013 arasındaki tüm güzel gelişmeleri sen yapmıştın, CHP’ye 1 oy bile getiremedin mi?” dedi.

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