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Olimpiyat sporcularının adları fidanlarla yeşerecek
Spor Olimpiyat sporcularının adları fidanlarla yeşerecek
Spor

Olimpiyat sporcularının adları fidanlarla yeşerecek

Yangınlarda kaybeden ormanlarımızı yeniden yeşertmek için harekete geçen Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, olimpiyat oyunlarına katılan tüm oyuncular adına 108 bin fidan dikerek ormanlarda sporcularımızın adlarını yeşerterek onurlandıracak.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 17:04:00 -
Olimpiyat sporcularının adları fidanlarla yeşerecek

Yeni Akit / ANKARA

Orman yangınları ile ciğerlerimizin yandığı günlerde kazandıkları spor müsabakalarıyla bizleri gururlandıran Olimpiyat sporcularımız adına, biner adet fidan dikilerek onurlandırılacaklar.

Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Olimpiyatlarda ülkemizi temsil ederek aldıkları madalyalarla bizleri gururlandıran, göğsümüzü kabartan sporcularımızın her biri için 1.000 fidan dikileceği müjdesini verdi.

Yanan ormanların yerine geleceğe nefes olması için kampanyalar düzenleyen Bakan Pakdemirli paylaşımında, “Olimpiyatlarda ülkemizi temsil ederek göğsümüzü kabartan sporcularımızın her birisi için 1.000 fidan dikerek sporcularımızın başarısını ölümsüzleştireceğiz. 108 sporcumuz için 108.000 fidan Mersin Silifke’de #GeleceğeNefes olacak.” ifadelerini kullandı.

 

 

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