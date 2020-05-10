Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'den Anneler Günü mesajı

ANKARA (AA) - Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Anneler Günü dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.

Milli güreşçi, mesajında, "Öncelikle vatanımız için mücadele eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin kıymetli annelerinin, ülkemizdeki bütün annelerin ve ardından da beni bugünlere getiren, spor hayatımda kazandığım bütün başarılarda en büyük pay sahibi olan kendi annemin 10 Mayıs Anneler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.