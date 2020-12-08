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Aktüel Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 14:36:41 -
Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilerek oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen milli güreşçi Taha Akgül, "Yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "Pemfigus Hastası Meryem" isimli Suriye'nin İdlib kentinde ağır bir deri hastalığı olan "pemfigus"a yakalanan 11 yaşındaki Meryem Es-Sah'ın tedavisi için yardım beklediğini konu alan fotoğrafı oyladı.

Taha Akgül, "Pemfigus Hastası Meryem"e oyunu vermesine ilişkin, "Suriye'de çok büyük bir iç savaş var, oradaki çocuklar ve halk çok büyük bir zulümler ve zorluklar gördü. Savaşta birçok insan ve çocuk hayatını kaybetti. Biz de onların haberini alınca üzülüyoruz, bir de üstüne böyle ağır hastalıklar geçiren çocuklar tedavi olamıyorlar, çünkü şartlar yetersiz. O yüzden Suriyeli pemfigus hastası olan çocuğun fotoğrafına oyumu verdim." dedi.

Milli güreşçi, "Spor" kategorisinde de Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" isimli Kasımpaşa-Göztepe maçı öncesinde yapılan temizliği konu alan fotoğrafa oy verdi.

Bu fotoğrafa ilişkin de Taha Akgül, "Biz de sporcular olarak bu süreçten çok etkilendik. Özellikle tribünlerin boş kalması, müsabakaların ertelenmesi bizi de çok etkiledi. Müsabakaların tadını da kaçırdı, o yüzde bir sporcu olarak da büyük bir üzüntü yaşıyoruz bu konuda, o yüzden o fotoğrafı seçtim." yorumunda bulundu.

Taha Akgül, "Haber" kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" adlı "İstanbul'da yoğun bakım ünitesindeki hemşirelerin koronavirüs tanısı konan işitme engelli hastayla kağıda yazdıkları notlarla iletişim kurmaya çalışması"nı konu alan fotoğrafa oy kullandı.

Milli güreşçi bu fotoğrafı oylamasını da "Biliyorsunuz koronavirüs 2020 yılında dünyamızı etkileyen en önemli olay oldu, işitme engelli hastayla sağlık çalışanlarımızın iletişim kurduğu, kurmaya çalışması en büyük fedakarlığı sağlık çalışanlarımız yapıyor, onlara minnettarız. 2020 yılının en büyük fedakârlığını hastalarımızı iyileştirme adına onlar yaptı, bu yüzden o fotoğrafa verdim." şeklinde değerlendirdi.

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