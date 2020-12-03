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Spor Olimpiyat şampiyonu atlet Rafer Johnson hayatını kaybetti
Spor

Olimpiyat şampiyonu atlet Rafer Johnson hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-03 12:51:29 -
Olimpiyat şampiyonu atlet Rafer Johnson hayatını kaybetti

LOS ANGELES (AA) - 1960 Roma Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan ABD'li dekatlet Rafer Johnson, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Melbourne'de düzenlenen 1956 Olimpiyatları'nda da gümüş madalya elde eden Johnson, Los Angeles kentinin Sherman Oaks semtindeki evinde yaşamını yitirdi.

1968 ABD seçimlerinden 5 ay önce suikasta kurban giden Demokrat Parti'nin başkan adayı Robert Francis Kennedy'nin kampanyasında çalışan Johnson, eski Amerikan futbolcusu Rosey Grier ve gazeteci George Plimpton ile beraber Kennedy'yi silahla vuran Sirhan Bishara Sirhan'ı yakalamıştı.

Sporcu, Los Angeles 1984'ün açılış töreninde ise olimpiyat meşalesini yakmıştı.

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