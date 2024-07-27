Olimpiyat değil rezil hayat! Fransa dini değerleri ayaklar altına alıp ezdi

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni, çığır açan bir etkinlik olarak tanımlandı. Rezillikte çığır açan bu etkinlikte Paris'in sokaklarında gövde gösterisi yapan transseksüeller olimpiyatları gölgede bıraktı.

Parisin sokakları burada fotoğraflarını yayınlayamayacağımız görüntülerle doldu taştı. Ailelerin, çocukların gözlerinin önünde sergilenen ‘Lut Kavmi’ adetleri dünya televizyonlarından da canlı olarak yayınlandı.

Törenin sonlarına doğru, Louvre Müzesi'nde yer alan Leonardo da Vinci'nin ünlü tablosu "Son Akşam Yemeği"nin bir temsili yansıtıldı. Tören bu sembolik görüntüyle tamamlandı. Ancak, bu temsil din karşıtlığı sınırlarında dolaşarak LGBT gösterisine dönüştü. Her türlü rezilliğin sergilendiği gösteriler büyük tepki aldı. Avrupa basınında yapılan yorumlara göre bu durum, 'bazı değerlerin kaybolması riskini' beraberinde getirdi.

Türkiye’de yayınlanan bazı gazeteler bu rezilliği “Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Açılış Töreni'nde renkli görüntüler” manşeti ile verdi.

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LaLiga Başkanı Javier Tebas, törende "Son Akşam Yemeği"nin kullanılması hakkında sert eleştirilerde bulundu. Tebas, "Kabul edilemez, saygısızca, rezilce. Paris'teki Olimpiyat Oyunları'nda Son Akşam Yemeği görüntüsünün kullanılması Hristiyan olan bizlere bir hakarettir. Dini inançlara saygı nerede?" ifadelerini kullandı. Tebas'ın yanı sıra birçok Fransız ünlü de eleştirilere katıldı.