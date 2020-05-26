Olimpik ve paralimpik sporcular antrenmanlarına başlıyor

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan spor tesislerini, olimpik ve paralimpik havuzda yer alan milli sporcuların antrenmanlarına devam edebilmesi için açıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2021 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile 2022 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na hazırlanan milli sporcuları antrenmanlarını yapabilmeleri için bazı illerdeki tesis ile havuzları hizmete açacak. Bu kapsamda hazırlanan genelge, ilgili gençlik ve spor il müdürlükleri ile federasyonlara gönderildi.

Gerekli önlemler alınıp, sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla atıcılık, atletizm, badminton, binicilik, golf, kürek, kaykay, kano, okçuluk, plaj voleybolu, tenis ve yelken branşlarında belirli sayıda milli sporcu, açık spor tesislerinde antrenman yapabilecek.





- 8 ilde yüzme havuzlarında antrenman imkanı





Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye Yüzme Federasyonu ile Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Samsun il müdürlüklerine gönderilen yazıda, hijyen koşulları sağlanarak yüzme havuzlarında olimpik ve paralimpik sporcuların antrenman yapabilecekleri ifade edildi.

Olimpik ve paralimpik havuzda yer alan milli sporcular, antrenmanlarını sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde de yapabilecek.





- Kasapoğlu: "Tarihi başarılar hız kesmeden devam edecek"





Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini en aza indirgemek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek, "Koronavirüs salgınında ülke olarak, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde en etkili mücadeleyi ortaya koyan ülkelerden biri olduk. Elbette bu süreç sporu da olumsuz anlamda etkiledi. Uluslararası müsabakaların, etkinliklerin tamamı ertelendi veya iptal edildi. Bugünler inşallah geçecek. Milli sporcularımızın antrenmanlarına devam edebilmesi için tesisleri açtık. Spor camiası olarak enerji ve motivasyonumuzu kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde sporcuların moral ve motivasyonlarının iyi olmasının kendilerini mutlu ettiğini aktaran Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreç, Türk sporunda bir güç kaybına yol açmayacak. Bu süreci daha güçlü atlatmak, spor camiamızdaki eksikliklerin giderilmesi, sporcu arkadaşlarımızın desteklenmesi için çalışmalarımız sürecek. Geçtiğimiz yıl farklı branşlarda elde edilen tarihi başarılar hız kesmeden devam edecek. İnşallah bu süreci atlattıktan sonra sporcularımızın, spor camiamızın hiçbir kayba maruz kalmaksızın daha güçlü bir şekilde bu oyunlarda ve ertelenen tüm spor müsabakalarında iddialarını en güzel şekilde ortaya koyacaklarına inanıyorum."



