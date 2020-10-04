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Gündem 'Ölene kadar buradayız'
Gündem

'Ölene kadar buradayız'

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 22:50:00 -
'Ölene kadar buradayız'

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 398. gününe girdi. Siirt’ten dağa kaçırılan oğlu Yusuf için gelerek eylem yapan anne Saadet Ödümlü, 6 yılı aşkın süredir çocuğundan ayrı olduğunu söyledi.

Bir çocuk dahi kalsa vazgeçmeyeceğiz

“Çocuğum gelene kadar eylem yapmaya devam edeceğim. Bir çocuk dahi kalsa eylemden vazgeçmeyeceğiz. Çocuklarımızı HDP’den istiyoruz. Çocukları burada toplayıp gönderiyorlar” diyen Ödümlü, çocuğunun dağa kaçırılmasına tepkisini dile getirdi.

Ödümlü, 18 ailenin evladına kavuştuğunu hatırlatarak, “İnşallah hepimizin çocuğu gelecek” dedi.

Baba Ömer Tokay da oğlu Mehmet için katıldığı oturma eyleminde 1 yılın geride kaldığını dile getirdi. Tokay, piknik bahanesiyle kaçırılan oğluna yaklaşık 10 yıldır hasret olduğunu belirterek şunları anlattı:

Bize çok acı çektirdiler

“Evladım HDP aracılığıyla dağa gönderildi. Çok acı çektik. Annesi çok acı çekti. Oğlum gelene kadar, ölünceye kadar burada kalacağım. Onlardan çocuğumu almadan gitmem” diye konuştu.
Teslim olan çocukların ailelerine kavuştuğunu belirten Tokay, “Oğlum sen de gel teslim ol. Eski günlerine inşallah kavuşacaksın” ifadelerini kullandı.

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