Olena Zelenska'dan yardım mesajı

Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli büyük depremlerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, Emine Erdoğan'a hitaben mesaj paylaşarak "Emine Erdoğan, yanınızdayız ve mümkün olan her şekilde yardıma hazırız" dedi.

Zelenska mesajında, "Kendi trajedimize rağmen, bugün düşüncelerimiz ve dualarımız Türkiye ile birliktedir. Binlerce insanın ölümü ve ıstırabı-tarif edilemez bir acı. Emine Erdoğan, yanınızdayız ve mümkün olan her şekilde yardıma hazırız. Faciadan etkilenenlere başsağlığı diliyorum. Ukrayna yanınızda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA