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Yerel

Ölen kelebeğin sırtındaki deseni görenler şaşkına döndü

Gaziantep'te çalıştığı fabrikanın bahçesinde ölmüş bir kelebek bulan adam, kelebeği incelediğinde kelebeğin sırtında insan sureti gördü.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 15:40:00 - 2020-07-29 15:41:26
Ölen kelebeğin sırtındaki deseni görenler şaşkına döndü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde Sabri Demir adlı fabrika çalışanı, çalıştığı fabrikanın bahçesinde bir kelebek buldu.

Demir'in tesadüfen gördüğü kelebeğin sırtında yer alan insan sureti görenleri şaşırttı. Demir, cansız kelebeğin sırtındaki sureti fark edince hemen kelebeği korumaya alarak yetkililere teslim etti.

Kelebeği bulduğunda cansızdı

Sabri Demir kelebeği tesadüfen bulduğunu belirterek, “Ben bu kelebeği çalıştığım fabrikanın bahçesinde buldum. Bahçede dolaşırken tesadüfen fark ettim. Fotoğrafını çektim, büyüttüğümde insan fügürü olduğunu fark ettim. Kelebeği elime aldığımda cansızdı. Hemen ilçe tarımla iletişime geçtim ve onlara teslim ettim” dedi.

Uzman teşhisi önemli

Gaziantep’in Nizip İlçe Tarım Müdürlüğünde çalışan Ziraat Mühendisi Ahmet Yılmaz ise, “Vatandaşımız kelebeği bize getirdi. Tarımsal alanda sık görülen bir kelebek değildir. Kelebeğin orta kısmında insan suretine benzeyen bir yüz var. Konunun uzmanlarının teşhisi önemlidir” diye konuştu.

İzin nedeni araştırılıyor

Öte yandan kelebeğin türü ve insan sureti şeklindeki izin nedeni araştırılıyor.

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