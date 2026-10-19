Ölen eşinin başından dakikalarca ayrılmadı! Erkek hindinin o anları, görenleri duygulandırdı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gaziantep İslahiye'de ölen dişi hindinin yanına gelen erkek hindi, dakikalarca başından ayrılmadı. O anlar kameraya yansıdı.
Bir bağ evinde kaydedilen görüntüler dikkat çekti.Ölen dişi hindinin yanına gelen erkek hindi, uzun süre bulunduğu yerden ayrılmayarak onu defalarca uyandırmaya çalıştı. Defalarca dürtmesine rağmen sonuç alamayan erkek hindinin o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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