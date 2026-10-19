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Sağlık
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Bu belirtileri hafife almayın: Sessizce ilerleyip boğaza yayılıyor!

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Bu belirtileri hafife almayın: Sessizce ilerleyip boğaza yayılıyor!

Uzmanlar, mide yanması olmadan ilerleyen boğaz reflüsünün ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor.

#1
Foto - Bu belirtileri hafife almayın: Sessizce ilerleyip boğaza yayılıyor!

SES TELLERİNE ZARAR VERİYOR "Sessiz reflü" olarak bilinen laringofarengeal reflünün çoğu zaman fark edilmeden ilerlediğini vurgulayan Uzm. Dr. Yalçın, mide asidinin gırtlak mukozasını tahriş etmesinin ses tellerine zarar verebileceğini kaydetti.

#2
Foto - Bu belirtileri hafife almayın: Sessizce ilerleyip boğaza yayılıyor!

Dr. Yalçın, hastalığın en önemli nedenlerinden birinin mide içeriğinin yukarı kaçmasını önleyen yemek borusundaki alt ve üst kapakçıkların işlevini yeterince yerine getirememesi olduğunu söyledi.

#3
Foto - Bu belirtileri hafife almayın: Sessizce ilerleyip boğaza yayılıyor!

GEÇ SAATLERDE YEMEK YEME ALIŞKANLIĞINIZDAN KURTULUN Kapakçıkların gevşemesiyle mide asidinin gırtlağa kadar ulaşabildiğini belirten Yalçın, fazla kilo, yağlı ve baharatlı beslenme, sigara ve alkol kullanımı, yemekten hemen sonra uzanma, geç saatlerde yemek yeme alışkanlığı, kronik stres ve gebeliğin riski artıran faktörler arasında yer aldığını ifade etti.

#4
Foto - Bu belirtileri hafife almayın: Sessizce ilerleyip boğaza yayılıyor!

BELİRTİLER GÖZARDI EDİLMEMELİ Boğaz reflüsünde en sık görülen belirtilerin sabah saatlerinde daha belirgin hale geldiğini söyleyen Dr. Yalçın, "Kronik ses kısıklığı, seste kalınlaşma veya çatallaşma, geçmeyen öksürük, boğazda takılma hissi, sürekli boğaz temizleme ihtiyacı, yutma güçlüğü, ağız kokusu, geniz akıntısı ve kulakta dolgunluk hissi gibi yakınmalar göz ardı edilmemeli" diye konuştu.

#5
Foto - Bu belirtileri hafife almayın: Sessizce ilerleyip boğaza yayılıyor!

Boğaz reflüsünün yalnızca belirtilere bakılarak teşhis edilemeyeceğini vurgulayan Dr. Yalçın, muayene ve gerekli görülen özel testlerle tanının kesinleştirildiğini söyledi.

#6
Foto - Bu belirtileri hafife almayın: Sessizce ilerleyip boğaza yayılıyor!

ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURUN Tedavide ilaçların yanı sıra yaşam tarzı değişikliklerinin de büyük önem taşıdığını belirten Yalçın, "Yemekten sonra en az iki-üç saat uzanmamak, akşam yemeklerini erken ve hafif tüketmek, yağlı ve baharatlı yiyecekleri azaltmak, sigara ve alkolü bırakmak ile yatarken başı hafif yüksekte tutmak tedaviyi destekleyen önemli adımlardır" dedi. Dr. Yalçın, boğaz reflüsünün gastroözofageal reflü (mide reflüsü) hastalığıyla sıkça karıştırıldığını belirterek aralarındaki temel farkı şöyle anlattı: "Mide reflüsünde asit yemek borusuna kadar yükselirken göğüste yanma ön plandadır. Boğaz reflüsünde ise asit gırtlak ve yutak bölgesine ulaşır. Bu nedenle ses kısıklığı, kronik öksürük ve boğazda takılma hissi gibi farklı belirtiler ortaya çıkar."

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