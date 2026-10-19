Bir türlü bitmiyor! Sokak köpeği 7 yaşındaki çocuğa saldırdı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bu kez köpek saldırısı haberi Adıyaman'dan geldi... Başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan yedi yaşındaki Ecem G. yaralandı.
Adıyaman’ın Turgut Reis Mahallesi’nde 7 yaşındaki Ecem G., sokakta başıboş halde bulunan bir köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Ecem G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan küçük kız tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.