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Yerel Bir türlü bitmiyor! Sokak köpeği 7 yaşındaki çocuğa saldırdı
Yerel

Bir türlü bitmiyor! Sokak köpeği 7 yaşındaki çocuğa saldırdı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bir türlü bitmiyor! Sokak köpeği 7 yaşındaki çocuğa saldırdı

Bu kez köpek saldırısı haberi Adıyaman'dan geldi... Başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan yedi yaşındaki Ecem G. yaralandı.

Adıyaman’ın Turgut Reis Mahallesi’nde 7 yaşındaki Ecem G., sokakta başıboş halde bulunan bir köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Ecem G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan küçük kız tedavi altına alındı.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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