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Dünya Ölen askeri diz çökerek uğurladılar
Dünya

Ölen askeri diz çökerek uğurladılar

Ukraynalılar, Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Ukraynalı asker Oleksandr Kovalchuk'u diz çöküp konvoyuna çiçekler atarak son yolculuğuna uğurladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 00:25:00 - 2022-04-20 00:31:22

Ukraynalılar, Rusya’nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı asker Oleksandr Kovalchuk’u son yolculuğuna diz çökerek uğurladı.

Rusya ordusu ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı askerler, gözyaşları içinde toprağa veriliyor.

Diz çöküp çiçek attılar

Ukraynalılar, Hmelnitski kentinde Rusya’nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı asker Oleksandr Kovalchuk’u son yolculuğuna diz çökerek uğurladı.

Bazı kişilerin ise Kovalchuk’un cenazesini taşıyan konvoyun geçişi sırasında konvoya çiçek attığı görüldü.

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