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Yerel Öldürülmüş halde bulunmuştu: Üvey kardeşi borç için öldürmüş!
Yerel

Öldürülmüş halde bulunmuştu: Üvey kardeşi borç için öldürmüş!

Antalya'da evinin önünde cesedi bulunan Ali Osman Yalçın'ın (71), üvey ağabeyi Veli K. (80) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yalçın'ın, üvey ağabeyinden altın aldığı, borcunu ödemediği çıkan tartışmada av tüfeği ile vurulduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 15:22:00 -
Öldürülmüş halde bulunmuştu: Üvey kardeşi borç için öldürmüş!

Olay, Aksu ilçesine bağlı Topallı Mahallesi’ndeki gecekondunun bahçesinde meydana geldi. Mahallede emlakçılık yapan Ali Osman Yalçın, dün öğle saatlerinde evinin bahçesinde hareketsiz bulundu.

Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ali Osman Yalçın’ın pazar akşamı yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemede, Ali Osman Yalçın’ın av tüfeği ile öldürüldüğü tespit edildi. Yalçın’ın cenazesi, otopsinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kardeşini öldürüp hastaneye yatmış!

Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelinin Veli K. olduğunu belirledi.

Elinde av tüfeği ile Ali Osman Yalçın’ın evine gittiği belirlenen Veli K.’nin üvey kardeşine borç olarak bir miktar altın verdiği, alacağını isteyince aralarında çıkan tartışma sonucu tüfekle öldürdüğü ortaya çıktı.

Dün anjiyo olmak için hastaneye yatan Veli K. tedavi olduğu sırada jandarma tarafından gözaltı işlemi yapıldığı, ifadesinin alınması için avukat beklendiği belirtildi.

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