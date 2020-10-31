Öldürülen Ermeni askerlerinin görüntüleri ortaya çıktı!
Azerbaycan Ermenistan çatışmaları sırasında birçok Ermeni askeri öldürüldü. Öldürülen Ermeni askerlerinin görüntüleri Azerbaycan askerleri tarafından böyle görüntülendi.
Dağlık Karabağ’da çatışmalar devam ederken, birçok Ermeni askerinin öldürüldüğü görüntüler Azerbaycan askerleri tarafından böyle görüntülendi.
“Ermeni leşler muzdlular” başlığıyla yayınlanan videoda birçok Ermeni askerinin görüntüleri ‘şerefsizler’ denilerek böyle yayınlandı.