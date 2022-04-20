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Gündem Öldürücü madde çıkmıştı! Kinder'den Türkiye açıklaması
Gündem

Öldürücü madde çıkmıştı! Kinder'den Türkiye açıklaması

Kinder sürpriz yumurta ürünlerinde Avrupa'da başlayan salmonella skandalı sonrası çok sayıda çocuk zehirlenmiş ve bir çocuğun ölüm haberi gelmişti. Bunun üzerine pek. çok fabrikada üretim durmuştu. Türkiye'de de tehlikenin görülmesine karşı Tarım Bakanlığı ithal edilen ürünlere analiz zorunluluğu getirmişti. Konuya ilişkin Ferrero Türkiye açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 11:59:00 -
Öldürücü madde çıkmıştı! Kinder'den Türkiye açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Kinder marka ürünlerin ithalatında salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirmesinin ardından, Ferrero Türkiye'den piyasada bulunan ürünlerle ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "Piyasada bulunan Kinder ürünleri ile ilgili gerekli tüm resmi kontroller yapılmış olup, ürünlerimizin güvenli olduğu teyit edilmiştir" denildi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kinder ürünleri ile ilgili T.C Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 19.04.2022 tarihli aşağıdaki açıklamasına istinaden kısa bir bilgilendirme yapmak isteriz.

Aşağıdaki açıklamada Bakanlık tarafından da belirtildiği üzere, piyasada bulunan Kinder ürünleri ile ilgili gerekli tüm resmi kontroller yapılmış olup, ürünlerimizin güvenli olduğu teyit edilmiştir.

Sürecin başlangıcından beri Ferrero Türkiye olarak Bakanlık ile işbirliği içerisinde hareket etmekteyiz. Bakanlığın 19.04.2022 tarihli açıklaması ve bu kamuoyu duyurumuz ile yanlış anlaşılmaları düzeltmiş olmayı ümit ediyoruz. İthalat prosedürünün bir parçası olarak, mikrobiyolojik analiz sıklığının arttırılması, Bakanlığın görev ve sorumlulukları çerçevesinde yapılan mutad bir uygulamadır. Ferrero Türkiye Çikolata olarak tarafımızca ithal edilen ve piyasaya sunulan tüm Kinder ürünlerinin güvenli olduğunu bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyururuz."

 

 

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