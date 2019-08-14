Öldü sanılan sevimli köpeğin uyuduğu anlaşıldı Zonguldak’ta sokak ortasında öldüğü sanılan köpeğin uyuduğu anlaşıldı.

Zonguldak’ta sokak ortasında öldüğü sanılan köpeğin uyuduğu anlaşıldı.

Zonguldak merkezde ilginç bir olay yaşandı. Sokak ortasında sırt üstü ve ölü gibi yatan köpeği gören vatandaşlar şaşkınlık içerisine girdi. Bazı vatandaşlar köpeğin yanına giderek nefes alıp almadığını kontrol etti. Ardından köpeğin ölmediğini uyuduğu anlayan vatandaşlar, telefonlarına sarılarak o anları kameraya çekti.

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