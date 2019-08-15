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Olcay Şahan'ın yeni adresi belli oldu

Karadeniz ekibi Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Olcay Şahan, Denizlispor ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:30
Olcay Şahan'ın yeni adresi belli oldu

Süper Lig'de sezonu yarın son şampiyon Galatasaray'ı ağırlayarak açacak Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'dan ayrılan 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Olcay Şahan ile kadrosunu güçlendirdi. Ege temsilcisi deneyimli futbolcuyla 1 yıllık anlaşma sağladı. Denizli'ye gelen Olcay Şahan'ın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

5 yıl Beşiktaş forması giydi

Almanya'da yetişip kariyerinde 5 yıl Beşiktaş forması giyen, 30 kez milli olan gurbetçi yıldız, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 19 maça çıkıp 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

Yeşil-siyahlı ekip, transfer döneminde Trabzonspor'dan Hugo Rodallega'yı da kadrosuna katmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:30
  1. Yukatel Denizlispor
  2. Trabzonspor
  3. Galatasaray
  4. Olcay Şahan
  5. Hugo Rodallega
  6. Rodallega

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