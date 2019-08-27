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Olcay Orak, Elazığ ekibiyle anlaştı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin yeni ekibi Elazığ İl Özel İdare, başantrenörlük için A Milli Bayan Basketbol Takımı yardımcı antrenörü Olcay Orak’la anlaşmaya vardı.

27 Ağustos 2019 Salı 16:53
Olcay Orak, Elazığ ekibiyle anlaştı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin yeni ekibi Elazığ İl Özel İdare, başantrenörlük için A Milli Bayan Basketbol Takımı yardımcı antrenörü Olcay Orak’la anlaşmaya vardı.


Yeni sezonda Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Elazığ İl Özel İdare , Güray Kurtuluş’tan boşalan başantrenörlük için kararını Olcay Orak’tan yana kullandı. A Milli Bayan Basketbol Takımı’nın yardımcı antrenörlüğünü de yürüten Orak için, kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi.Törene Özel İdare Basketbol Şube Sorumlusu Can Çağlar, yönetim kurulu üyeleri Vedat Demirbağ ile Bekir Yuşan ve Antrenör Olcay Orak katıldı.


5 yıllık bir emeğin ardından süper lige yükseldiklerini anımsatan Şube Sorumlusu Can Çağlar, “Artık bugün gelmiş olduğumuz seviye çok farklı bir seviye. Ülkemizdeki en büyük basketbol takımlarının olduğu seviyeye yükseldik. Çok büyük organizasyonlar var burada. Bu sene mücadelede bulunmamızda takımın hocası önemli olacak. Bizde ligin en tecrübeli hocalarından biri olan Olcay Orak’la anlaştık. İnşallah hem şehrimize, hem takımımıza hayırlı olur” dedi.



Orak: “İyi bir fikstürümüz var”


Elazığ ve bölgeye basketbolu sevdirmeye yardımcı olacağını dile getirenBaşantrenör Olcay Orak, “Elazığ’ın bine yakın seyircisi oluyor sahada. Geçen yıla göre ligin tonajı fazla. Çok değerli takımlar var. Bizimde şanslı ve iyi bir fikstürümüz var. Maç kazanırsak iyi fikstür olacak. Elazığ’ın basketbolseverlerinin desteğiyle iyi yerlere geleceğiz. 19 Ekim’de Kayseri Basketbol’la ilk maçımızı oynayacağız. 4 yerli oyuncumuzla antrenmanlara başladık. Eylül’ün başında 2 yabancı oyuncumuz gelecek. Eylül’ün 25’inde Çukurova Belediyespor’un Mersin’de düzenleyeceği 8 takımlı bir turnuvaya katılacağız. O zamana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şehrin bütün dinamiklerini işin içine katarak, çok güzel bir ürün sunacağız. Bu sene 4 takım düşecek ligden. Çok daha çetin bir lig olacak. Maçın son dakikasına kadar mücadele eden bir takım olacağız. Desteklerle Elazığ İl Özel İdare’nin iyi yerlere geleceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.


Teknik ekibi hakkında da bilgiler veren Orak, “Takımdaki mevcut yardımcı hocalarımızı değerlendireceğiz. Bir yardımcı antrenörümüz, bir kondisyonerimiz katılacak. Onun haricinde büyük bir değişiklik yapmak istemiyoruz. Bu bölgeden arkadaşlarla yola çıkacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:53
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