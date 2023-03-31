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Dünya Olaysız günleri yok
Dünya

Olaysız günleri yok

Yeniakit Publisher
2023-03-31 07:23:00 -
Olaysız günleri yok

Fransa'da yapay su havzalarına karşı düzenlenen gösteride çevrecilerin yaralanmasının ardından ülkenin farklı kentinde polis şiddeti protesto edildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, 25 Mart'ta yapay su havzaları inşaatına karşı düzenlenen protestoda yaralanan göstericilere destek için ve polis şiddetine karşı binlerce kişi Paris, Lyon, Nantes, Lille gibi farklı kentlerde sokağa indi.

Paris'te göstericiler belediye binasının önündeki meydanda toplanırken, göstericilerin bir kısmı ara sokaklara dağıldı. Protestocular çöp bidonları ve barikatları ateşe verirken, polis biber gazıyla müdahale etti.

Lyon'daki gösteride polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşandı.

Paris'te 7 kişi, Lyon'da ise en az 2 gösterici gözaltına alındı.

Binlerce çevreci 25 Mart'ta, bölgede 16 yapay su havzası inşaatı projesini protesto için ülkenin Deux-Sevres vilayetine bağlı Saint-Soline köyünde gösteri düzenlemişti.
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Polis ve jandarmanın sert şekilde müdahale ettiği gösterilerde taraflar arasında yaşanan çatışmalarda resmi kaynaklar 28 jandarma ve 7 göstericinin yaralandığını belirtmişti.

Organizatörler ise yaklaşık 200 göstericinin yaralandığını açıklamıştı.

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