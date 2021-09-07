  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
DEAŞ ve El Kaide nedeniyle mal varlığına el konuldu! Hükmü yürürlükten kaldırdılar
Polis memuru evinde ölü bulundu
Gaziantep'e Belçikalı orta saha
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı
Spor Olaylı maça FIFA'dan soruşturma!
Spor

Olaylı maça FIFA'dan soruşturma!

FIFA, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde ertelenen Brezilya-Arjantin maçında yaşanan olaylar nedeniyle her iki ülke federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 20:47:00 -
Olaylı maça FIFA'dan soruşturma!

FIFA, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde ertelenen Brezilya-Arjantin maçında yaşanan olaylar nedeniyle her iki ülke federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, yapılan ilk incelemenin ardından Brezilya ve Arjantin'in futbol federasyonları hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar verildiği belirtildi.

İki takımın yetkililerine ertelenen maça ilişkin sorular sorulduğu, elde edilen bilgilerin toplanarak inceleneceği ve olayın FIFA Disiplin Komitesi tarafından karara bağlanacağı ifade edildi.

Sao Paulo kentinde Brezilya ile Arjantin arasında oynanan karşılaşma, Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı görevlilerinin, Brezilya'nın Kovid-19 salgınına karşı aldığı tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 4 Arjantinli futbolcuyu almak üzere 6. dakikaya gelinirken sahaya girmesinin ardından askıya alınmıştı.

Yetkililer, İngiltere'de forma giyen Arjantinli Emiliano Martinez, Cristian Romero, Gio Lo Celso ve Emiliano Buendia'nın, son 14 günde İngiltere'de bulunmalarına rağmen göç idaresinin Brezilya'ya girmek için istediği yeminli beyanda son 14 günde İngiltere'de bulunmadıklarına dair belge imzalamak suretiyle yasaları çiğnediğini belirtmişti.

Brezilya'da Kovid-19 salgınına karşı uygulanan önlemler kapsamında, son 14 günde İngiltere, Güney Afrika, Kuzey İrlanda ve Hindistan'da bulunan yabancıların ülkeye girmesine izin verilmiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay