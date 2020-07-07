Olayın arka planında çok konuşulacak iddia! Dünya Bağdat’taki bu suikastı konuşuyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce öldürülen Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi'nin, "İran destekli Hizbullah Tugaylarının hedefi olduğu" iddia edildi. Suikaste ilişkin görüntüler gün yüzüne çıktı.

Haşimi'nin arkadaşı gazeteci Maan Habib, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haşimi'yi Hizbullah Tugayları öldürdü." ifadelerini kullandı.

Habib, arkadaşı ile aralarında geçen diyalogda, Haşimi'nin kendisine, bir hafta önce "Hizbullah Tugayları beni ölümle tehdit etti." dediğini aktardı.

Bir emniyet yetkisili azledildi

Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi'nin Bağdat'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bir üst düzey emniyet yetkilisi görevden alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mustafa el-Kazimi, Federal Polis 1. Tümen Komutanı Muhammed Kasım'ı azletti.

Açıklamada görevden alınma sebebine ilişkin bilgi verilmezken, isminin açıklanmasını istemeyen bir emniyet yetkilisi ise bunun Haşimi'nin uğradığı suikastla ilişkili olduğunu ifade etti.

Dün Bağdat'ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Hişam el-Haşimi, İran'a yakın Şii milis grupların devlet karşıtı tutumlarını eleştiriyor ve mezhepler üstü bağımsız bir hükümet görüşünü savunuyordu.