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Yerel

Olay yerine çağrılan polis, cesetle karşılaştı

Adana’da polis ekipleri, yapılan ihbar sonucu gittikleri olay yerinde bir kişinin cesediyle karşılaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 07:11:00 -
Olay yerine çağrılan polis, cesetle karşılaştı

Adana’da ihbar üzerine olay yerine giden polis yerde erkek cesedi ile karşılaştı. Yapılan çalışmada cesedin inşaat halindeki bir binadan düştüğü tespit edildi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent mahallesinde bulunan inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vatandaşlar çığlık sesi duyduktan sonra yerde hareketsiz bir erkek görüp yerde yattığını polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Bölgede çalışma yapan polis ekipleri ölen kişinin inşaat halindeki bir binadan düştüğünü belirledi.

Ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmazken polisin incelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsisinin ardından ölen kişinin intihar edip etmediği tespit edilecek.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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