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Olay yerinde feci şekilde can verdi! Servis bekleyen gencin üzerine minibüs devrildi

Ankara’da işe gitmek için bekleyen gencin üzerine, iki aracın çarpıştığı kazada savrulan minibüs devrildi. Ağır yaralanan 21 yaşındaki genç işçi, olay yerinde feci şekilde can verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 07:21:00 -
Olay yerinde feci şekilde can verdi! Servis bekleyen gencin üzerine minibüs devrildi

Ankara Ayaş Yolu üzerinde yol kenarında işe gitmek için servis aracı bekleyen fabrika işçisinin üzerine iki aracın çarpıştığı kazada savrulan minibüs devrildi. Minibüsün altında kalarak ağır yaralanan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Servis beklerken minibüs altında kaldı

Kaza, akşam saatlerinde Ankara Ayaş Yolu üzerinde meydana geldi. Ankara’dan Sincan istikametinde ilerleyen sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 06 AG 5240 plakalı minibüs ile 06 KA 6344 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, yol kenarında işe gitmek için servis aracı bekleyen İdris Şenyurt’un (21) üzerine devrildi. Minibüsün altında kalan talihsiz genç ağır yaralanırken, oradan geçen 112 Acil Servis ekibi yaralıya müdahale etti.

Gencin yakınları sinir krizi geçirdi

Kazada ağır yaralanan fabrika işçisi, sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında araç sürücülerini ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Hayatını kaybeden Şenyurt’un cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza mahalline gelen talihsiz gencin yakınları sinir krizi geçirdi.

“Sanırım yarış yapıyorlardı”

Çevrede bulunan dükkanların birinde esnaf olduğunu ve gürültüyü duyarak dışarıya çıktığını belirten kişi, “İki araç sanırım birbirleriyle yarışıyorlardı. Daha sonra sürücü aracın kontrolünü kaybediyor ve duvara çarpıyor ve yol kenarında servis bekleyen gencin üzerine devriliyor” dedi.

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