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Yerel Olay saniye saniye kamerada! Uyarı ateşini umursamadı geri vitese alıp kaçtı
Yerel

Olay saniye saniye kamerada! Uyarı ateşini umursamadı geri vitese alıp kaçtı

Yeniakit Publisher
2024-07-16 10:18:00 - 2024-07-16 10:19:02

Bursa'da trafik polisleri gece alkollü sürücülere yönelik uygulama yaparken bir sürücü polislerin 'dur' ikazına uymayarak geri vitese takıp kaçmaya çalıştı. Polisler havaya uyarı ateşi açmasına rağmen sürücü kaçmaya devam etti. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde uygulama noktası kuran trafik polisleri, alkollü direksiyon başına geçip trafiği tehlikeye sokan sürücülere geçit vermedi. Ekiplerin uygulama noktasına takılan ve alkollü olmadığı belirlenen bir sürücü, polisin ‘dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı.

Fakat ön tarafta da trafik ekiplerini gören kişi bu kez de ters yöne girip geri manevra yaparak kaçmak istedi. Polisin defalarca yaptığı ‘dur' ikazlarına rağmen ilerleyen sürücü, önce havaya açılan uyarı ateşine de aldırış etmedi. Son çare olarak lastiğe kontrollü şekilde ateş eden polis, ters yönde kaçan şüphelinin peşine düştü. Yakın çevredeki bir ara sokakta aracı park halinde bulan ekipler, sürücünün yaya olarak kaçtığını tespit etti. Polis ekiplerince, ters yönde ilerleyip kaçarken defalarca drift atan sürücüye yaklaşık 100 bin lira idari ceza uygulanırken, araç ise trafikten men edildi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Bir süre sonra polis ekiplerine kendisi teslim olan sürücünün iddiası ise herkesi şaşkına uğrattı. 24 yaşındaki A.O. isimli sürücü, "Yanımda kız arkadaşım vardı. Panik yapmasından dolayı kaçtım" dedi.

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Yorumlar

adnan sende

Türkiyenin neresinde olursan ol suçlu bile olsan polis sana direk sıkmaz bunu biliyor adam niye korksun tekere sıksın polis
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