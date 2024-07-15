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Yerel Olay saniye saniye kamerada! Devrilen ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Yerel

Olay saniye saniye kamerada! Devrilen ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Yeniakit Publisher
2024-07-15 10:49:24 - 2024-07-15 10:49:23

Adana'da dün çıkan fırtınana bir çocuk devrilen ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. 13 yaşındaki Çınar Karskaya, cips almak üzere bakkala gitti. Aniden bastıran yağmurun ardından çıkan fırtınada bakkalın önünde bulunan cips standı hareketlendi. Küçük Çınar'ın standı kontrol altına almak istediği sırada bakkalın yanında bulunan ağaç ortadan ikiye ayrılarak çocuğun birkaç metre ötesine düştü. Korku dolu anlar yaşayan çocuk kendisini dükkanın içerisine atarken, esnafın ailesine haber vermesi üzerine zorlukla sakinleşti.

"İçeriye girerek ağlamaya başladım"

O anları anlatan Çınar Karskaya, "Cips standını çekiyordum. Tam çektim, o esnada ben çekerken rüzgar standı devirdi. Ben de tam tekrar kaldırmak isterken ağaçtan haberim yok, ağaç birden düştü. Benim burada elim ayağım titredi. Sonra marketçi Osman abi dükkandan çıktı. Ben cips almaya gelmiştim. Beni içeri gönderdiler. Ben içeriye girerek ağlamaya başladım, elim ayağım titriyordu" dedi.

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