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Gündem Olay kazaya ilişkin ek rapor hazırlandı
Gündem

Olay kazaya ilişkin ek rapor hazırlandı

Yeniakit Publisher
2023-12-18 13:31:00 -
Olay kazaya ilişkin ek rapor hazırlandı

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Muhammed Hasan Şeyh Mahmud "asli kusurlu", motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer ise "tali kusurlu" olarak yer aldı.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Muhammed Hasan Şeyh Mahmud "asli kusurlu", motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer ise "tali kusurlu" olarak yer aldı.

Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı otomobilin çarparak motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin hazırlanan ek raporda otomobil sürücüsünün asli kusurlu olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesince ek rapor düzenlendi.

Rapora göre, araç sürücüsü Mahmud'un sağ şeride yönelerek manevra yaptığında, önünde sağdan ikinci şeritte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Göçer'in de hızını azaltarak sağ şeride doğru yöneldiği anlatıldı.

Otomobil sürücüsü Mahmud'un bunu dikkate almadığı, frene basmadığı ve takip mesafesini korumadığına yer verilen raporda, tüm bu nedenlerle araç sürücüsünün "asli kusurlu" olduğu kaydedildi.
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Raporda, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in ise sağa şerit değiştirirken arkasından gelen aracın seyir durumuna ilişkin yeterli ayna kontrollerini yapmadığı belirtilerek, aracın da kendisi gibi şerit değiştirme durumunu dikkate almayıp 80 kilometre azami hız limiti olan yolda duracak hıza düşüren Göçer'in, bulunduğu sağ şerit içinde sağa manevra yaparak kazaya etki etmesi nedeniyle "tali kusurlu" bulunduğu ifade edildi.

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