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Spor Olay iddia! Fatih Terim seçim için ofis bile tuttu
Spor

Olay iddia! Fatih Terim seçim için ofis bile tuttu

Galatasaray'dan hiç beklemediği şekilde gönderilen teknik direktör Fatih Terim başkanlık koltuğuna oturmaya kararlı. Terim'in stadın yakınında bir ofis tuttuğu, başkanlık çalışmaları için kuvvetli ekibiyle birlikte hazırlık yaptığı ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 18:47:00 -
Olay iddia! Fatih Terim seçim için ofis bile tuttu

Fatih Terim, teknik direktör olarak gerçekleştiremediği gençleşme projesini başkan olarak uygulamakta son derece kararlı. Son dönemde çıkan söylentiler iyice kuvvetlendi.

İddialara göre Fatih Terim stadın yakınında bir ofis tuttu.

Ekibinde yer alan isimler

Terim'in ekibinde Ahmet Ocaklı, Erden Timur, Bahattin Demirbilek, Ali Yüce, Hakan Üstünberk ve Rezan Epözdemir gibi camiada heyecan oluşturacak güçlü isimlerin yer aldığı biliniyor.

Stadın yakınında tutulan ofiste başkanlık için çalışmaların başladığı aktarıldı. İlk seçimli kongrede Fatih Terim kuvvetli ekibiyle göreve talip olacak.

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